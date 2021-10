“Azərbaycanda reklam televiziyasının yaradılması ilə bağlı iş aparılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında İqtisadiyyat Nazirliyinin Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı üzrə Dövlət Agentliyi (KOBİA) yanında İctimai Şuranın sədri Fərhad Qaraşov bildirib.

Yeni televiziya reklam bazarında baş verən yenilikləri işıqlandıracaq.

