Türkiyənin Hatay vilayəti sahillərində balıqçılar qorxulu mənzərə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar dənizin sahilə yaxın ərazisində balina köpəkbalığı ilə qarşılaşıblar. Nəhəng balıq bir neçə saniyə qayığın ətrafında üzəndən sonra ərazidən uzaqlaşıb.

Balıqçılar bildirir ki, onlar Hatay sahillərində ilk dəfədir belə hadisə ilə üzləşirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.