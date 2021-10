Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan maaşını, təxminən, 14% və yaxud 12 min lirə (təxminən 1 300 ABŞ dolları) artırmağa qərar verib.

Metbuat.az türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı təklif Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib.

Parlament təklifi təsdiq etsə, Türkiyənin dövlət başçısı bundan sonra ayda 100 min lirə (təxminən, 10 750 dollar) əməkhaqqı alacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.