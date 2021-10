ABŞ-da səyahət etmək üçün saxta peyvənd sertifikatları təklif edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Bildirilir ki, səyahət xidmətləri göstərən şirkətlər peyvənd olmayan müştərilərinə gizlicə saxta sertifikatlar təklif etməkdən çəkinmirlər. Məlumata görə, şirkətlər müştərilərin planlaşdırılmış səyahətlərinin təxirə düşməməsi üçün bu yola əl atırlar.

“Washington Post”da yer alan xəbərdən sonra araşdırmalar başlayıb.

