Kişilər hamamına maraq göstərib içəri daxil oldu - Turist gördüklərindən ŞOKA DÜŞDÜ / FOTO

Türkiyəyə gələn yaponiyalı gənc turistin marağı ona xoşagəlməz anlar yaşadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, turist kişilər üçün olan türk hamamına marağ göstərib. İçəri girən şəxs, buradakı xidmətlərdən faydalanmaq qərarına gəlib. Lakin hamamdakı işçilərdən biri turistə qarşı əxlaqsız davranışlar sərgiləyib. Oğlan, burada ünsiyyət qurduğu yaşlı şəxsə nömrəsini verib. Lakin bir neçə dəqiqədən sonra həmin şəxsdən əxlaqsız mesaj alan yaponiyalı, üzləşdiyi hadisələri sosial media hesabında paylaşıb.

Türkiyədə hamama nəzarət edən nümayəndələr yaponiyalı turistə qarşı pis davranışlar sərgiləyən şəxslərin axtarışındadır.

