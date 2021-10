Bakıda narkotik maddə qəbul edən kişi ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxu.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan 43 yaşlı V.A. öz cinsi orqanına şprislə heroin vurub. Bu zaman onda qanaxma başlayıb. Lakin narkotik maddənin təsirindən qanaxmanı hiss etməyən V.A. dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

