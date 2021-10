İlham Əliyev MEDİA işçilərinin sayını azaltdı

“Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmanında dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Medianın İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvlərinin sayı 6-dan 4-ə endirilib. Agentliyin İcraçı direktorunun müavinlərinin sayı isə 2-dən 1-ə endirilib.

Agentliyə qurumun strukturunun, əməyin ödənişi fondunun, işçilərinin say həddinin və onların əməkhaqlarının (vəzifə maaşının, vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin) məbləğinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiqi ilə bağlı yeni səlahiyyət verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.