Azərbaycanda ana uşağını dayəyə tapşırıb yoxa çıxdı - FOTO

Azərbaycanda ana azyaşlı uşağını dayəyə tapşıraraq yoxa çıxıb. Bu barədə “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zeynalova bildirib ki, həmin uşaq 8 gün dayəsində qaldıqdan sonra anasının axtarmadığından sığınacağa gətirilib.

"Dayə 8 gün saxladığı uşağın anasının gəlmədiyini görüb sığınacağa gətirdi. O, bildirir ki, uşağın anası ona müvəqqəti baxması üçün tapşırıb. Artıq 8 gün keçib və onun nömrəsinə zəng çatmır.

Hazırda uşaq sığınacaqdadır. Valideyn və ya qohumlarından kim tanıyırsa 055 314 35 15 nömrəsi ilə əlaqə saxlanmasını xahiş edirik".

Mehriban Zeynalova bu haqda polisə məlumat verildiyini də bildirib.

