Çin Aydan gətirdiyi yeni nümunələr əsasında vacib məlumatlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə araşdırma qrupunun nümayəndəsi Li Xinhua açıqlama verib. O bildirib ki, Aydan gətirilən daş nümunələri əsasında dünyanın ətrafındakı vulkanik fəaliyyətlərə dair yeni məlumatlar əldə edilib.

Həmçinin, Ayın kimyəvi xüsusiyyətləri, quruluşu və temperaturun peyk üzərindəki təsirlərinə dair yeni məlumatlar üzə çıxıb. Qeyd edək ki, Çin kosmosda təkbaşına geniş araşdırmalar aparır.

