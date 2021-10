Bakıda bir bağça koronavirusa görə bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Bakı Şəhər Məktəbəqədər Təhsil Müəssisəsləri İdarəsindən məlumat verilib.

Məlumatda deyilir: "Bağçalardan birində 3 müəllimin koronavirusa yoluxduğu aşkarlanıb. Bu səbəbdən Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qərarı ilə müəssisəsinin fəaliyyəti 14 gün müddətinə dayandırılıb. Uşaqlar arasında yoluxma

