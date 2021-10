Prezident xorvatiyalı naziri qəbul etdi

Prezident İlham Əliyev bu gün Xorvatiyanın xarici və Avropa işləri üzrə naziri Qordan Grliç Radmanı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Qordan Grliç Radman Xorvatiya rəhbərliyinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Xorvatiya rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş edib.

Görüşdə Qordan Grliç Radmanın Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılması üçün yaxşı imkan yaratdığı bildirilib, Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə edilib, iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın mövcud olduğu vurğulanıb, turizm sahəsində əməkdaşlıq imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

Söhbət zamanı Xorvatiya şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa və yenidənqurma işlərində iştirakda maraqlı olduqları bildirilib.

Görüşdə, həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı məsələlərinə toxunulub və Xorvatiyanın bu məsələdə hər zaman Azərbaycanı dəstəklədiyi vurğulanıb.

