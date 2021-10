Bərdədə 36 yaşlı kişi narkotikdən ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Füzuli küçəsində yaşayan 1985-ci il təvəllüdlü Vəliyev Zaur Əliyar oğlu narkotik maddədən istifadə zamanı şoka düşüb.

Kömək göstərilsə də, Z.Vəliyevin vəziyyəti pisləşib. Yaxınları onu xəstəxanaya çatdırsalar da, xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.