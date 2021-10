Tomas Ceffersonun Nyu-Yorkdakı heykəli söküləcək

Nyu-York qanunvericiləri ABŞ-ın əsasını qoyanlardan biri olan Tomas Ceffersonun heykəlinin şəhər administrasiyası binasından götürülməsinə səs verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “NBC News” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, heykəlin götürülməsi barədə qərar Ceffersonun quldarlıq keçmişi səbəbindən qəbul olunub. Şəhər administrasıyasının üzvləri buna neçə illərdən sonra nail olublar. Belə ki, heykəl azlıqların bir neçə qrupu üçün təhqir sayıla bilər.

Heykəlin sökülməsinə Afrika əsilli Corc Floydun ağdərili polis tərəfindən hay-küylü qətli təkan verib. Heykəl Nyu-Yorkun tarix-elm muzeyinə qoyulacaq.

Son vaxtlar ABŞ-ın bir çox şəhərlərində 1861-1865-ci illərdə vətəndaş müharibəsi zamanı şimallılarla döyüşmüş cənublu konfederatların xatirəsinə ucaldılmış bir çox abidələr sökülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.