ABŞ-ın Texas ştatında “McDonnell Douglas DC 9-87” markalı sərnişin təyyarəsi havaya qalxmaq istəyərkən uçuş zolağının sonunda qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə alovlanaraq hissələrə parçalanıb. Onun göyərtəsində 21 nəfər olub. Qəza nəticəsində ölən olmasa da, 1 nəfər xəsarət alıb.

Sərnişinlər təhlükəsiz şəkildə təyyarədən çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.