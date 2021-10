Böyük Britaniyanın Kembricdəki Senger İnstitutundan Ceffri Barrett və London Universitetindən Fransis Ballou Hindistanda koronavirusun yenidən mutasiyaya uğradığı haqda xəbərdarlıq ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlər "AY.4.2" adlanan yeni ştammın 10-15% daha yoluxucu olduğunu bildiriblər.

Onların sözlərinə görə, "AY.4.2" pandemiya dövrünün ən təhlükəli mutasiyası ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.