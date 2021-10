Xalq artisti Canəli Əkbərov və həyat yoldaşı koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 81 yaşlı xanəndə ev şəraitində müalicə asla da, vəziyyəti ağırdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Əməkdar və Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüş muğam ustası bundan əlavə, “Əmək”, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenləri ilə də təltif edilib.

