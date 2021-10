Göbələkdən zəhərlənən 9 yaşlı oğlan ölüb.

Metbuat.az report-a istinadla xəbər verir ki, 9 yaşlı İbrahimxəlil Qasımzadə müalicə aldığı Bakıdakı xəstəxanalardan birində dünyasını dəyişib.

Qeyd olunur ki, xəstəxanaya yerləşdirilən 1974-cü il təvəllüdlü Qasımov Mübariz İbrahimxəlil oğlu Bayram Nurlunun yeznəsinin qardaşıdır. Zəhərlənmədən dünyasını dəyişən 2009-cu il təvəllüdlü Qasımlı Murad isə Mübarizin oğludur.

