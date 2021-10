Əməkdar artist GÖZ YAŞI TÖKDÜ: İstəyirəm ki, dövlət mənə ev versin...- VİDEO

Əməkdar artist Firuzə İbadova yaşadığı evi ilk dəfə tamaşaçılarına göstərib.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, ifaçı “Günün sədası” verilişində bildirib ki, 32 kvadratlıq evdə qızı və nəvəsi ilə yaşayır: “İnsanların qarşısına gözəl libaslarda çıxıram. İnsanların üzünə gülürəm, amma evə gələndə kefim pozulur. Övladımla nəvəmə görə narahatam. Mən dünyamı dəyişsəm, onlar necə olacaq ? ( Ağlayır ) Neçə illər Cavanşir müəllimlə çalışıram. Biz getdiyimiz toylarda qiymət orta məbləğ olub. Ansamblımızda adamlar çoxdu, pullar bölünür. Mənə böyük pullar qalmayıb. İstərdim ki, dövlətim mənə ev versin, tələbələrimi o evdə hazırlaşdırım”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.