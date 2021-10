Bakıda bal yarmarkası fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bal yarmarkası metronun "Gənclik" stansiyasının çıxışında, "Kənddən şəhərə" yarmarkasının keçirildiyi ərazidə fəaliyyətə başlayıb.

26-cı Arıçılıq Məhsullarının sərgi satış yarmarkasında ölkənin müxtəlif yerlərindən bal məhsullarının satışı təşkil olunub.

