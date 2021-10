Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva “Instagram” səhifəsində paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Füzuli rayonundan olan keçmiş məcburi köçkünlərlə görüş. Doğma torpaqlara qayıdışınızın həyəcanını və sevincini səmimi-qəlbdən sizinlə bölüşürəm!”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.