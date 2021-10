Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti yolun çökməsi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İcra Hakimiyyətindən “oxu.az”a verilən məlumata görə, şəhərin Heydər Əliyev prospekti ilə Azərbaycan prospektlərinin kəsişməsində yol çökməyib:

“Həmin ərazidən keçən kanalizasiya xətlərində sızma olduğu üçün “Azərsu” ASC-nin əməkdaşları tərəfindən qazma işləri aparılır. Hazırda problemin həlli istiqamətində işlər görülür”.

