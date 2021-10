Suriya ordusu İdlibin Eriha qəsəbəsini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazar ərazisinin hədəfə alınması nəticəsində 10 nəfər ölüb, 30 yaralı var. Məlumata görə, hadisə yaxınlıqda yerləşən məktəbdə dərs vaxtının başlamasına təsadüf etdiyindən ərazidə sıxlıq olub.

Buna görə də, tələfatın artacağı istisna edilmir.

