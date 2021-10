STP Şirkətlər qrupu "Rebuild Karabakh" sərgisində iştirak edir

Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun liderlərindən olan STP şirkətlər qrupu Qafqaz bölgəsinin inşaat sahəsində ixtisaslaşmış ən böyük sərgisi olan "ReBuild Karabakh" sərgisində iştirak edir. Qrupun sərgidəki stendində şirkətə məxsus 12 istehsal sahəsinin nümayəndələri ilə ümumilikdə 100-dən çox məhsul və xidmətlər təklif edir. Bu məhsulların 40-dan çoxu Azərbaycanda və regionda yalnız STP Şirkətlər qrupu tərəfindən istehsal olunur və keyfiyyətcə alternativlərini üstələyir.

2009-cu ildə əsası qoyulan STP fəaliyyət göstərdiyi ilk gündən avadanlıqların və tətbiq etdiyi texnologiyaların müasirliyi, təqdim etdiyi məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti, həmçinin istehsal həcmi ilə yerli və xarici bazarın diqqətini çəkməyi bacarıb. 2020-ci ildə şirkət öz ənənəsini qorumaqla biznes və idarəçilik formasını dəyişdirərək Şirkətlər qrupuna çevrilib. Bununla STP şirkətlər qrupu müştəri mərkəzli və ixtisaslaşmış yanaşması ilə bazarın tələblərinə daha çevik reaksiya verməyi planlayır.

Texnoparkda fəaliyyət göstərən istehsal sahələrində ölkəmizin neft-qaz,enerji, inşaat, kənd təsərrüfatıkimi sahələri üçün məhsul istehsal edilir. Bu məhsulların əksəriyyəti ölkəyə idxalın azaldılmasına istiqamətlənmiş keyfiyyəti beynəlxalq sertifikatla təsdiqlənmiş məhsullardır.

Müəssisə yarandığı gündən Keyfiyyət İdarəetmə, Ətraf Mühit İdarəetmə, eləcə də Əməyin sağlamlığının və Təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq sertifikatlar altında fəaliyyət göstərib.

STP Şirkətlər qrupunun sərgi iştirakçılarına təklif etdiyi məhsullar əsasən bunlardır: müxtəlif növ kabel məhsulları,geniş çeşiddə polimer borular, hər növ metal konstruksiyalar, alüminium və mis profillər, Sendviç panellər, texniki qazlar, elektrik stansiyaları üçün müxtəlif növ modul tipli dolablar, sənaye kranları, xüsusi təyinatlı avtomobil və qoşqular istehsal olunur. Bununla yanaşı Texnoparkda, Maşın və mexanizmlərin detallarının dəqiq və mexaniki emalı, qaynar sinkləmə və qumlama və boyama xidmətləri də təklif olunur.

STP-nin təklif etdiyi məhsul və xidmətlərin əksəriyyəti Qarabağda həyata keçiriləcək infrastrukturun yenidən qurulmasında birbaşa istifadə ediləcək növdəndir. Misal üçün enerji sistemi, içməli su şəbəkəsi, tullantı su sistemi, metal konstruksiyalar, işıq dirəkləri, elektrik dirəkləri, həmçinin modul tipli otaq və ofislər STP Şirkətlər qrupunun məhsul təchiz edəbiləcəyi istiqamətlərdən bir neçəsidir.

STP Şirkətlər qrupu təklif etdiyi məhsul və xidmətlərin yaratdığı imkanlarla tanış olmaq və bu imkanlardan yarlanmaq üçün maraqlı tərəfləri "ReBuild Karabakh" sərgisindəki stendinə dəvət edir. Şirkətin əməkdaşları hər birinizi yüksək səviyyədə qarşılayıb fikir və təkliflərinizi dinləməyə hazırdır.

