Müdafiə nazirinin katibliyinin rəisi general-mayor Namiq Poladovun ailəsində ağır itki üz verib.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadla xəbər verir ki, onun qardaşı Rövşən Poladov dünyasını dəyişib.Qeyd edək ki, Namiq Poladov bu ilin iyun ayında "Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.