Mətanət İsgəndərlinin gəlini Canana sosial şəbəkədə övladlarının fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canana övladlarının şəkillərinə “İnşallah mənə qayıdacaqsınız, körpələrim” sözlərini şərh yazıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Canana sonuncu dəfə övladlarının qəyyumluq sənədinin fotosunu yayıb. Həmin sənəddə qeyd olunub ki, uşaqların üçü də nənələri Mətanətdə qalacaqlar.

