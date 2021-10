Hindistanda ananın diqqətsiz davranışı az qala bədbəxt hadisəyə səbəb olacaqdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, qucağında uşaqla addımlayan ana, mobil cihazla danışarkən yola diqqət etməyib. Nəticədə onlar dərinliyi 3 metr olan kanalizasiya boşluğuna düşüblər. Yaxınlıqdakı insanlar dərhal ana və uşağının köməyinə gəlib.

Sakinlərdən biri kanalizasiya boşluğuna düşərək, əvvəlcə körpəni ardınca isə ananı xilas edib. Xoşbəxtlikdən onlar ciddi xəsarət almayıblar.

