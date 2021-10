Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvili həkimlərin tövsiyyəsinə baxmayaraq, qida qəbul etməkdən imtina edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, həbsdə olduğu müddətdə qida qəbul etməyəcəyini deyib. “Ölməyə hazıram” deyən keçmiş prezident, bununla belə mübarizə aparmaq istəyinidilə gətirib. Saakaşvilinin sözlərinə görə, iş qabiliyyətini qoruyub mübarizə aparmaq üçün həkimlərin müdaxiləsini qəbul etməyə razıdır.

