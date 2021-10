Azərbaycanda məişət zorakılığı törədən şəxslərin cəzaları sərtləşdirilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, məişət zorakılığının və uşaqlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması məqsədi ilə cəzaların sərtləşdirilməsini nəzərdə tutan təkliflər layihəsi hazırlanıb.

Layihə yaxın vaxtlarda komitədə müzakirəyə çıxarılacaq.

