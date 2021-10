Rusiyaya məxsus qırıcılar Qara dəniz üzərində ABŞ ordusuna məxsus təyyarələrə müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ-a məxsus 2 ədəd B-1B bombardman və 2 ədəd KC-135 tanker təyyarəsi Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşdığı üçün onların qarşısı alınıb.

Bildirilir ki, havaya qalxan rus Su-30 təyyarələrinin xəbərdarlığından sonra ABŞ təyyarələri geri qayıdıb.

