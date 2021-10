“Bitcoin”in qiyməti bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kriptovalyutanın qiyməti 66 min 100 dollara qalxıb.

Xatırladaq ki, bundan öncə bitkoinin dəyərindəki ən yuxarı səviyyə 64 854 olmaqla aprelin 14-də qeydə alınmışdı.

Qeyd edək ki, ABŞ Qiymətli Kağızlar və Mübadilə Komissiyası “Bitcoin” fyuçers müqavilələrinə əsaslanan birja ticarətinə icazə verib. Kriptovalyutanın qiymətindəki sıçrayış məhz bununla əlaqələndirilir.

