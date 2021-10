Orqanizmə ən faydalı və lazımlı şorba elan edildi

Tərkibində 12 aminturşusu olan şorba insan orqanizmi üçün ən faydalı elan edilib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloqlar nahara ən faydalı sup mərcili püre şorbadır, yəni püre şəklində qatı formada.

Mərci immuniteti möhkəmlədir, tərkibində 12 amin turşusu, bitki zülalı var. O, aclıq hissini azaldır, bədəni isidir, həzmi yaxşılaşdırır.

İkinci yerdə yüngül ət və ya sümük bulyonunda 9 tərəvəzin olduğu şorbadır. Bu şorbada mütləq kök. lobya, kərəviz, bibər və s. olmalıdır.

Bu 2 şorbanı həftə ərzində növbəli şəkildə 3-4 dəfə yemək lazımdır

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.