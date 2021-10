Abşeron Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin həkimi Fərhad Cəfərov vəfat edib.

Metbuat.az"Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, onun vəfatına uzun sürən ağır xəstəlik səbəb olub.

Qeyd edək ki, Cəfərov Fərhad Sədran oğlu Lerik rayonunun Soru kəndində anadan olub. O, uzun müddət Abşeron Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində baş həkim kimi fəaliyyət göstərib.

