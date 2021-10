Türkiyə polisinin İstanbul şəhərində həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 6-sı rus və 1-i özbək əsilli olmaqla 7 şübhəli saxlanılıb.

Metbuat.az Türkiyənin Sabah qəzetinə istinadən xəbər verir ki, şübhəlilər Türkiyədə Çeçenistandan olan müxaliflərə qarşı silahlı hücum planlaşdırıblar. Şübhəlilərin Rusiyanın kəşfiyyat idarəsi ilə bağlantısının olduğu üzə çıxıb.

Onlar siyasi və hərbi cəsusluqda ittiham edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.