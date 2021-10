Türkiyəni Bursa şəhərində mənzildən ilan tapılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, əslində bu vaxtlar ilanlar qış yuxusu üçün yuvalarına çəkilir. Amma Bursada 2 metr uzunluğu olan ilan mənzilə daxil olub.

Məlumata görə, ailə evlərində qəflətən ilan görəndə səs-küy salaraq qaçıb. Məsələdən xəbər tutan yerli sakin ilanı zərərsizləşdirmək üçün səy göstərib. Bu zaman hətta ilan onu sancmağa çalışıb. Lakin yerli sakin ilanı zərərsizləşdirə bilib. İlan təbiətə buraxılıb.

