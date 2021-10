Rusiya prezidenti Vladimir Putunin ənənəvi illik mətbuat konfransı dekabr ayında keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, mətbuat konfransın formatı hələlik dəqiqləşdirilməyib. Yerli mətbuat yazır ki, konfransın videoformat fortmatında keçirilə biləcəyi istisna deyil.

Qeyd edək ki, Putin 2001-ci ildən ənənəvi illik mətbuat konfransı keçirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.