Çinə məxsus sahil mühafizə gəmiləri Yaponiyanın öz ərazisi hesab etdiyi mübahisəli sulara daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın rəsmi mənbələri açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Çinin 4 gəmisi 2 saat ərzində Yaponiya sularında qalıb. Yaponiya Sahil Mühafizə Xidmətinin xəbərdarlığından sonra Çin gəmiləri ərazidən uzaqlaşıb.

Qeyd edək ki, son həftələrdə Çinin bölgədə fəallığı artıb.

