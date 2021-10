Hindistanda soyğunçu addımı ölkə mediasının diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evə daxil olan soyğunçu zinət əşyaları və kiçik miqdarda pul oğurlayıb. Evdəki pul oğrunu qane etmədiyi üçün o mənzil sahibinə məktub yazıb: “ Evdə pul yoxdursa qapını bağlamağa ehtiyac yoxdur”

Evə gələn sakin, həm soyğunçunun bu addımına həm də ələ keçirilən zinət əşyalarına görə olduqca qəzəblənib. Polis hadisə barədə araşdırmalara başlayıb.

