"Azərbaycanın Xalq artisti, xanəndə Canəli Əkbərov komaya düşüb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "report"a açıqlamasında sənətçinin oğlu Sabir Əkbərov deyib.

"Özüm də həkiməm, hər an yanındayam. Atamın səhhəti keçən il də ağırlaşmışdı. Ayaqlarında problem yaranmışdı. O, həm də şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Hər şey bir anın içində oldu. Şəkəri qalxdı və komaya düşdü. Üç gündür sistemlərin hesabına həyatda qalır", - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.