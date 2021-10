Tehranda dəhşətli görüntülər lentə alınıb. Polislər başını bağlamadığı üçün qadına güc tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə asayiş keşikçilərinin qadını zorla polis maşınına əyləşdirməsi əks olunub. Bu zaman polislər güc tətbiq edib. Qadının müqavimət göstərməsindən sonra polislər itlərin zərərsizləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan avadanlıqdan istifadə edərək qadını mikroavtobusa əyləşdirib.

Görüntülərin yayılmasından sonra polsilər işdən qovulub.

