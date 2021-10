Məşhur maniken podiumda yıxıldı - FOTO

Modelyer Deniz Albayrak ötən gecə Beyoğlu otelində bir dəfilə təşkil edib. Moda nümayişinin aparıcı manikeni Tuğba Altıntop, kürsüyə çıxarkən yıxılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən məlumat verir ki, "Güclü Qadın" layihəsi ilə başlayan moda nümayişində, 15 qadın və 15 kişi model podiuma çıxıb. Tuğba Altıntop gecədə yaşıl paltar və gəlinlik geyinib.

Kürsüyə çıxarkən ayağı ilişən Altıntop yıxılıb və böyük bir qəzanın astanasından geri dönüb. Yerdə ayaqqabılarını ayağından çıxarıb kənara atan model, podiumda gəzməyə davam edib və izləyicilər onu alqışlayıblar.

