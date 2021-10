Türkiyəli aktrisa Hazar Ergüçlünün çılpaq görüntüləri gündəm olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, "Saklı" serialının ikinci tanıtımında aktrisanın sevişmə səhnəsi və duş aldığı görüntülər sosial şəbəkədə maraq doğurub.

Qeyd edək ki, "BluTv"də yayımlanması planlaşdırılan ekran işində Fırat Çelik, Defne Kayalar, Ahmet Rıfat Şungar, Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü kimi aktyotlar yer alır.

