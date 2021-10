Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyan Qarabağda qan tökülməsini dayandıraraq siyasi müdriklik nümayiş etdirdilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Valday" beynəlxalq klubunun plenar iclasında çıxış edərkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələsinin həlli qarşılıqlı kompromislər tələb edir.



Putin Qarabağdakı vəziyyəti dəyərləndirib:



“Ümumiyyətlə, Qarabağda vəziyyəti qoruyub saxlamaq alınır. Lakin həmişə insidentlərdən qaçmaq olmur və bu qədər illər olan qarşıdurmadan sonra idealist mənzərəni təsəvvür etmək çətindir”.

