Vətən müharibəsi şəhidi mayor Rəhim Hüseynovun xanımı Günel Ələsgərova Kürdəmir ərazisində avtomobil qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin həyat yoldaşı Bakıdan rayona anım mərasiminə iştirak etmək üçün gedirmiş.

Qəza nəticəsində Günel Ələsgərovanın övladı da xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Dəhşətli qəzanın görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.