Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. “20 Yanvar” metrostansiyasının yaxınlığında yolu keçən 2004-cü il təvəllüdlü Rəsulov Allahyar Kamal oğlunu avtomobil vurub.

Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

