İbrahim Tatlısəs sosial mediadakı hesabından sevgilisi ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tatlısesin uzun müddətdir birlikdə olduğu Gülçin Qaraqaya adlı xanımla əl-ələ çəkilən fotosuna izləyicilərin marağı böyük olub. Belə ki, 1.5milyon izləyicisi olan səhifədə paylaşılan foto sürətlə yayılmağa başlayıb.

Qeyd edək, 69 yaşlı məşhurun sevgilisi ondan 43 yaş kiçikdir.

