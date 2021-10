Bu gün Azərbaycan Ordusunun Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Kiçik giziri Xudayar Yusifzadənin şəhid olmasından bir il ötür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xudayar Yusifzadə oktyabrın 22-də Zəngilan döyüşləri zamanı Ağbənd istiqamətində şəhid olub.

X.Yusifzadə Bərdə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.

