Qırğızıstan Türkiyədən Bayraktar TB2 PUA-ları alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, razılaşma artıq əldə olunub. Qırğız hərbçilər Türkiyədə keçirilən PUA təlimlərini də artıq başa vurublar. Açıqlamaya görə, Türkiyə yaxın zamanda PUA-ları Qırğızıstana təhvil verəcək.

Razılaşmanın detalları barədə ətraflı məlumat verilmir.

