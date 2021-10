63 yaşlı tanınmış siyasətçi 28 yaşlı sevgilisi ilə dənizdə görüntüləndi - Xanım köməkçisidir... / FOTO

Dünyanın tanınmış nəşri “Paris Match” jurnalında Fransanın tanınmış siyasətçisi Erik Zemmorun dənizdə çəkilmiş görünütlərinin yayılması ilə bağlı gərginlik səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonun yayılması sağçı qüvvələrin prezidentliyə namizədi Erik Zemmorun nüfuzuna pis təsir edib. Siyasətçi şəxsi həyatına müdaxilə edilməsi ilə bağlı qanuni addımlar atacağını bildirib. Artıq jurnalın rəhbəri postundan uzaqlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl 63 yaşlı siyasətçi 28 yaşlı köməkçisi ilə dənizdə çimərkən görüntülənmişdi.

