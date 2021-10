Rusiyanın Ryazan vilayətində baş verən yanğın nəticəsində 15 nəfər ölüb. 20-yə qədər yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə “Elastik” zavodunun barıt sexində qeydə alınıb. İtkin düşənlər var. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər və təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Alovun qarşısının alınması üçün işlər görülür.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.