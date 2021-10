Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi Mina Axtarış bölmələri Azərbaycan Ordusuna dəstək üçün Qarabağda minatəmizləmə işlərində iştirak edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu görüntülər Türkiyənin “TRT Haber” yayıb.

Bildirilir ki, Türkiyə hərbçiləri məcburi köçkünlərin azad olunan torpaqlara qayıtmaları üçün Azərbaycan hərbçiləri ilə birlikdə həyatlarını təhlükəyə ataraq əllərindən gələni edirlər.

Hazırda Türk “Mehmetçik”ləri Ağdam və Cəbrayılda xidmət göstərirlər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

